Keeping up with the Kardashians stopt na 14 jaar

De realityshow Keeping up with the Kardashians stopt na komend seizoen. Na 14 jaar, 20 seizoenen en honderden afleveringen is het genoeg, meldt Kim Kardashian op Instagram aan haar 188 miljoen volgers.

Ze geeft geen reden op, maar spreekt van een "moeilijke beslissing" die ze als familie hebben moeten maken. Kardashian schrijft dat ze haar kijkers dankbaar is. "Deze show heeft ons gemaakt tot wie we zijn."

Het laatste seizoen is begin volgend jaar te zien op de Amerikaanse zender E!. Naast Kardashian komen daar haar zusjes Kourtney, Khloé, Kendall en Kylie in voor, hun broer Rob en moeder Kris Jenner, die in de show hun glamourleven tonen.