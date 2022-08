Volleybalster Grothues zet na 14 jaar en 392 interlands een punt achter Oranje

Maret Grothues stelt zich niet langer beschikbaar voor het Nederlands volleybalteam. De 33-jarige passer/loper, die in 2008 haar debuut maakte in Oranje, speelde 392 interlands. De geboren Almelose blijft wel actief bij haar Griekse club Panathinaikos.

Grothues, die zeven jaar aanvoerster was van het Nederlands team, veroverde met Oranje drie zilveren EK-medailles (2009, 2015 en 2017). In 2016 viel ze met Nederland net buiten de prijzen op de Olympische Spelen in Rio en ook op het WK van 2018 eindigde de nationale ploeg als vierde.

In 2010 werd ze bij de mondiale titelstrijd in Japan verkozen tot beste serveerster en kreeg ze ook een plekje in het Dream Team van het toernooi.

Begin dit jaar lieten ook de ervaren Robin de Kruijf en Yvon Beliën weten niet langer beschikbaar te zijn voor Oranje.