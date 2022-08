Paus gaat naar Kazachstan, mogelijk ontmoeting met Russische patriarch Kirill

Paus Franciscus brengt in september een bezoek aan Kazachstan, melden het Vaticaan en de Kazachse president Tokajev. De paus zal daar een bijeenkomst met religieuze leiders bezoeken. Ook patriarch Kirill, de leider van de Russisch-orthodoxe kerk, wordt daar verwacht.

Er wordt al langer gesproken over een ontmoeting tussen de twee kerkleiders. Zo waren er plannen voor een ontmoeting in Jeruzalem, die afgelopen maand had moeten plaatsvinden. Dat ging uiteindelijk niet door.

Patriarch Kirill is een belangrijke vertrouweling van de Russische president Poetin. Hij is een groot voorstander van de Russische invasie in Oekraïne, dat hij als 'afvallig' land beschouwt. In 2018 maakte de Oekraïens-orthodoxe kerk zich los van het patriarchaat van Moskou, omdat Rusland via de kerk invloed zou uitoefenen op het land. Sinds de Russische invasie hebben Russisch-orthodoxe kerken in zowel Oekraïne als daarbuiten zich losgemaakt van Moskou.

In de Kazachse hoofdstad Noersoeltan wordt in september de zevende editie van het Congres van Leiders van de Wereld- en Traditionele Religies georganiseerd. Eerder werd de komst van patriarch Kirill al aangekondigd. Over een eventuele één-op-één-ontmoeting tussen de twee is nog niets bekendgemaakt.

Toenadering

Onder Paus Franciscus zocht de Rooms-Katholieke Kerk toenadering tot de Russisch-orthodoxe kerk. In 2016 spraken de twee elkaar twee uur op het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana. Dat was de eerste ontmoeting tussen de twee kerkleiders sinds het schisma van 1054, toen de orthodoxe kerk zich afscheidde van Rome.

Afgelopen april spraken de twee elkaar via een videoverbinding over de oorlog in Oekraïne. In een verklaring spraken zij zich gezamenlijk uit voor onderhandelingen tussen de strijdende partijen.

Deze foto werd vrijgegeven van de digitale ontmoeting: