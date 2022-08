Door extra beveiligers kunnen weer meer mensen vliegen vanaf Schiphol

Schiphol laat komende maand ruim 5000 passagiers meer vertrekken dan in de maand juli. De luchthaven zet in augustus 200 extra beveiligers in, waardoor er ruimte ontstaat voor meer reizigers.

Het verwachte aantal passagiers in de eerste week van augustus is naar verwachting wel dagelijks gemiddeld duizend te hoog, schrijft NH Nieuws, waardoor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties wederom naar hun passagiersaantallen moesten kijken. Vorige maand moest het dagelijkse aantal passagiers gemiddeld met 13.500 reizigers omlaag.

Sociaal akkoord

Schiphol zei eerder dat de maatregelen om de drukte en hoge werkdruk aan te pakken voor het eerst hun vruchten afwerpen. Er zijn dus ongeveer 200 nieuwe beveiligers aangenomen en er is een sociaal akkoord afgesloten tussen Schiphol en de vakbonden, met onder meer een zomertoeslag voor werknemers.

Schipholpersoneel zelf kijkt minder optimistisch naar het zomerplan van de luchthaven, zo bleek vorige maand uit een peiling van vakbond FNV onder het grondpersoneel van Schiphol. 85 procent gaf toen aan dat er niet genoeg mensen zijn om het werk op een veilige en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. 42 procent maakt zich zorgen over de veiligheid van passagiers en vluchten,