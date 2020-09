Etappe 11: Bennett kan opnieuw in voetsporen landgenoot Kelly treden

Het zou vandaag wel eens voorlopig de laatste kans voor de sprinters kunnen worden op een etappezege. Vanaf donderdag wordt het parcours alweer heuvelachtiger en dus zullen de sprintersploegen waarschijnlijk het heft in handen gaan nemen in de elfde etappe.

De renners verlaten de Atlantische kust en trekken het Franse binnenland in. Over de brede Franse wegen dendert het peloton naar Poitiers. Afgezien van een col van de vierde categorie, is het parcours vlak te noemen. Met een laatste rechte lijn van anderhalve kilometer is de rode loper uitgerold voor de pure sprinters.

Op NOS.nl en in de NOS-app kun je de etappe ook via een liveblog volgen. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht.

De elfde Touretappe begint om 13.25 uur en is vanaf 14.40 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Joris van den Berg, Stef Clement en Maarten Ducrot.

De finishplaats is bekend van de Slag bij Poitiers in 723, waarbij Karel Martel de Moren versloeg, maar de Franse stad is ook een bekende finishplaats in de Tour. Al is het wel 42 jaar geleden dat de Tour de France Poitiers voor het laatst aandeed.

Jumbo-Visma won al twee sprintetappes met alleskunner Wout van Aert, maar heeft ritzeges nu minder hoog op de prioriteitenlijst staan. Kopman Primoz Roglic rijdt namelijk in de gele leiderstrui en de ploeg wil er alles aan doen om dat tot in Parijs zo te houden.

Gerrie Knetemann dacht die rit in een sprint met zijn medevluchters te winnen, maar de Ier Sean Kelly was hem te snel af. Sam Bennett volgde zijn landgenoot dinsdag in de tiende rit al op als laatste Ier die een sprintetappe in de Tour de France won. Kan de renner van Deceuninck-QuickStep Kelly ook opvolgen als laatste winnaar in Poitiers?

Dan moet Bennett wel opnieuw afrekenen met de andere snelle mannen van het peloton. Caleb Ewan zette al een etappe op zijn naam, maar zijn ploeg Lotto-Soudal bestaat nog maar uit vijf renners na het uitvallen van John Degenkolb, Philippe Gilbert en Steff Cras.

Daarnaast moet Bennett onder anderen rekening houden met de Nederlandse sprinter Cees Bol, die al eens tweede werd in deze Tour, Peter Sagan, die de groene trui weer zal willen heroveren en Elia Viviani, die dinsdag als vierde eindigde.

Instinct volgen

Martijn Berkhout, zaakwaarnemer van Bol, vertelde in de Avondetappe wat de Nederlander het best kan doen in de sprint. "Hij is op z'n best als hij de sprint zelf aangaat. Hij moet zijn instinct volgen. Heel hard aangaan, is het beste wat hij kan doen."

Berkhout ziet de 25-jarige Bol groeien in zijn tweede Ronde van Frankrijk. "Hij ontwikkelt zijn leiderskwaliteiten snel. Hij houdt de ploeg goed bij elkaar."