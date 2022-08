VN-vredestroepen doden twee burgers op grens tussen Congo en Uganda

De VN heeft niets gemeld over de nationaliteit van de betrokken blauwhelmen, die na een verlof naar Congo waren teruggekeerd. Zij zouden vanuit Uganda op weg zijn geweest naar Beni, een stad in het noordoosten van het land. De douane zou zijn geïnstrueerd om de militairen geen toegang te verlenen, waarop zij het vuur openden en willekeurige mensen door kogels werden geraakt.

Het hoofd van de VN-missie in Congo, Bintou Keita, heeft geschokt gereageerd op de gebeurtenis. Volgens Keita zijn de schutters inmiddels opgepakt en is er een gezamenlijk onderzoek geopend.

NOS correspondent Elles van Gelder:

"Wat er bij de grensovergang precies is gebeurd, is niet echt duidelijk. Maar de schietpartij komt op een moment dat er al spanningen zijn rond de VN-vredesmissie. Vorige week waren er dagenlang protesten bij het VN-hoofdkwartier in het land. De VN probeert de gemoederen te sussen, maar een incident als dit draagt verre van bij aan de goede relaties.

De Congolezen zijn ontevreden omdat zij vinden dat de vredesmacht meer kan doen hen te beschermen tegen de gewapende groepen in het land. Er is al decennialang geweld in dit deel van de Democratische Republiek Congo, waar ruim honderd gewapende groepen actief zijn. Het laatste jaar is het geweld flink toegenomen, onder meer door de terugkomst van de beruchte rebellengroep M23, die praktisch opereert als professioneel leger.

In het gebied waar de VN-soldaten nu het vuur opende, is vooral de ADF actief. Dat is een groep die zegt banden te hebben met terreurgroep IS. Op sociale media zie je nu reacties van Congolezen die zeggen dat dit bewijst dat de blauwhelmen er niet voor de burgers zijn."