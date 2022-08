'Pelosi gaat toch naar Taiwan, ondanks toenemende Chinese druk'

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gaat morgen toch naar Taiwan, melden Taiwanese media op basis van anonieme bronnen. Ze zou dan de nacht doorbrengen in de hoofdstad Taipei en woensdagochtend een bezoek brengen aan het parlement. Ook twee topfunctionarissen van de Verenigde Staten en Taiwan zeggen dat Pelosi het Zuidoost-Aziatische eiland een bezoek zal brengen, meldt CNN.

China blijft ondertussen de druk op de Verenigde Staten opvoeren om Taiwan over te slaan tijdens de Aziëreis van Pelosi. Als zij toch besluit een bezoek te brengen aan het eiland, dat door China als afvallige provincie wordt gezien, zal het Chinese leger niet stil blijven zitten, waarschuwde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmorgen.

Het is niet voor het eerst dat China de Amerikanen waarschuwt dat een bezoek van Pelosi verstrekkende gevolgen kan hebben. Vorige week zei president Xi al tegen zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden dat die "niet met vuur" moet spelen.

"Een bezoek van de derde belangrijkste functionaris van de Amerikaanse regering heeft verstrekkende politieke gevolgen", herhaalde buitenlandwoordvoerder Zhao vandaag. Op de vraag wat die gevolgen precies zijn, antwoordde hij: "Als zij durft te gaan, laten we dan afwachten."

Hardnekkige geruchten

Er wordt al tijden gespeculeerd dat Pelosi, die met vijf andere Congresleden de regio bezoekt, ook een bezoek zal brengen aan Taiwan. Het land staat niet op het officiële reisschema, maar de geruchten houden desondanks aan. Amerikaanse en Taiwanese journalisten hielden al rekening met een onaangekondigd bezoek aan Taiwan op dinsdagavond of woensdagochtend.

In aanloop naar dinsdagavond worden die geruchten steeds hardnekkiger. Volgens de Taiwanese krant United Daily News hebben verschillende overheidsfunctionarissen te horen gekregen dat ze Pelosi moeten ontvangen.

Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets zeggen over de kwestie. Eerder vandaag liet premier Su andermaal in het midden of Pelosi wordt verwacht, meldt CNN. "Iedere buitenlandse vriend is welkom in ons land", zei hij.

Het zou voor het eerst zijn sinds 1997 dat de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Taiwan bezoekt. De Huis-voorzitter is in de VS de tweede in de lijn der opvolging van de president, na de vicepresident.