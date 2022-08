China: leger zal niet stilzitten als Pelosi Taiwan bezoekt

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, opnieuw gewaarschuwd geen bezoek te brengen aan Taiwan. Het Chinese leger zal dan niet stil blijven zitten, waarschuwde een woordvoerder in een persbijeenkomst.

Er wordt al tijden gespeculeerd dat Pelosi, die met vijf andere Congresleden de regio bezoekt, een bezoek zal brengen aan Taiwan. Het land, dat door China als afvallige provincie wordt gezien, staat echter niet op het reisschema. De geruchten houden desondanks aan. Zo houden Amerikaanse en Taiwanese journalisten rekening met een onaangekondigd bezoek aan Taiwan op dinsdagavond of woensdagochtend.

De Taiwanese premier Su Tseng-chang liet vandaag nogmaals in het midden of Pelosi wordt verwacht, meldt CNN. "Iedere buitenlandse vriend is welkom in ons land", zei hij.

China heeft de Verenigde Staten meerdere keren gewaarschuwd dat een bezoek van Pelosi verstrekkende gevolgen kan hebben. "Een bezoek van de derde belangrijkste functionaris van de Amerikaanse regering heeft verstrekkende politieke gevolgen", herhaalde woordvoerder Zhao Lijian vandaag.