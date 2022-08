Oud-leerlingen willen afdwingen dat OM Gomarus-scholen toch vervolgt om antihomobeleid

Twee oud-leerlingen starten een procedure om het Openbaar Ministerie te verplichten toch de Gomarus Scholengemeenschap te vervolgen. Op de reformatorische school werd jarenlang een antihomobeleid gevoerd, waarbij leerlingen soms ook gedwongen werden om tegenover hun ouders uit de kast te komen.

Het OM concludeerde dat er sprake was van strafbare feiten, maar ging niet over tot vervolging omdat de scholengemeenschap in Gorinchem het beleid inmiddels heeft aangepast. Het laatste strafbare feit dateert uit 2016, bleek na onderzoek van het OM.

Oud-leerling Marijn Baggerman ziet echter geen verandering bij Gomarus. Dat is één van de redenen dat hij samen met een andere oud-leerling en het COC een zogeheten artikel 12-procedure start. Nadat het OM had aangekondigd de school niet te vervolgen, erkende de school in een verklaring niet dat er ook strafbare feiten waren gepleegd: "Dat was een klap in het gezicht van oud-leerlingen", aldus Baggerman in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook zegt Baggerman dat hem signalen van huidige leerlingen bereiken dat er weinig is veranderd: "Er wordt nog steeds lacherig gedaan over het onderwerp." Dat gebeurde ook toen Baggerman leerling was op de school: "Ik heb me vijf jaar lang onveilig gevoeld. Er hangt een sfeer dat homoseksualiteit er niet mag zijn, je wordt afgewezen om wie je bent."

Gedwongen uit de kast

Docenten corrigeerden gedrag van pestende leerlingen niet, zegt Baggerman: "Ze hielden het gedrag in stand, lachten mee. Wat voor boodschap geeft dat aan een veertienjarige?" Ook waren er speciale regels over hoe er om moest worden gegaan met homoseksuele leerlingen en docenten.

Als docenten er achter kwamen dat een collega homoseksueel was, moest dat bij de schoolleiding worden gemeld. In bepaalde gevallen zijn leerlingen zelfs gedwongen tegen hun ouders te vertellen over hun seksuele geaardheid terwijl ze daar zelf niet klaar voor waren.

Dat is Baggerman zelf niet overkomen. Wel vindt hij dat hij excuses verdient van de school: "Dat is tot op de dag van vandaag nooit gebeurd. Ook dat bewijst voor mij dat ze de ernst van de zaak niet of nauwelijks begrijpen."