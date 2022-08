Wielerploeg Astana heft schorsing López alweer op, Colombiaan start in Burgos

Team Astana heeft de schorsing van Miguel Ángel López na iets meer dan een week alweer opgeheven. De renner werd genoemd in een onderzoek naar de controversiële dokter Marco Maynar, tegen wie meerdere dopingzaken lopen.

López zou mogelijk verboden middelen hebben meegenomen naar Spanje en daar hebben overhandigd aan iemand die op de radar van de politie stond. Hij werd volgens Spaanse media op 22 juli door de Guardia Civil op de luchthaven van Madrid ondervraagd over zijn banden met Maynar.

López start in Ronde van Burgos

Na het verhoor en op basis van de informatie die de ploeg heeft gekregen van de Spaanse autoriteiten en de internationale wielerfederatie UCI ziet Astana geen reden meer López uit te sluiten. Nu Astana de renner weer inzet, start hij dinsdag alweer in de Ronde van Burgos en vervolgt zijn voorbereiding op de Vuelta.

De Colombiaanse klimmer, die in 2020 een etappezege boekte in de Tour en vorig jaar zijn derde rit won in de Ronde van Spanje, kwam in mei voor het laatst in actie. López moest vanwege een heupblessure al snel afstappen in de Giro.