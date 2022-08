Na de zomerstop gaat het in de Formule 1 alleen nog om Verstappens kruimels

De hoofdrolspelers van de eerste seizoenshelft op een rijtje - AFP

In de Formule 1 draait het om twee wereldkampioenschappen: zowel de beste coureur als het beste team wordt gekroond. Voor de renstallen is de constructeurstitel het lucratiefst. In beide kampioenschappen deelt Verstappens team de lakens uit. "Na al die jaren Mercedes-dominantie weet ik niet wat me overkomt. Deze tussenstand overtreft al mijn dromen", zei teambaas Christian Horner in Hongarije na de sensationele inhaalrace van Verstappen. Tijdens de kwalificatie op de Hungaroring zat er nog wat zand in de machine, maar de Bulls lopen inmiddels op rolletjes. "Ik houd vol dat we niet de snelste auto hebben, maar we zijn ijzersterk in het neerzetten van optimale resultaten", zegt Horner. "We maken wel foutjes, maar herstellen ze en staan er als het echt moet."

De statistieken geven Horner gelijk. Verstappen was op de Hungaroring zelfs in staat de race te winnen vanaf de tiende startplek, op een circuit dat rivaal Ferrari perfect zou moeten liggen. Zelfs een 360 graden-spin weerhield hem niet van de zege. Dompers voor Ferrari De Ferrari-fans verlieten Boedapest in rouwstemming. In plaats van de beoogde één-twee finishten Charles Leclerc en Carlos Sainz naast het podium. "We kunnen ons geen fouten meer permitteren, maar het is echt mogelijk om alle resterende races te winnen", zei Mattia Binotto voorafgaand aan de Hongaarse grand prix. Zelden kreeg een teambaas zo snel spijt van een goedbedoelde peptalk.

Frustratie bij Ferrari na de crash van Charles Leclerc in Frankrijk - AFP

Ferrari bewijst dit jaar aan de lopende band dat snelheid in de Formule 1 niet allesbepalend is. Na twee desastreuze seizoenen zette de Scuderia alles op alles om in 2022 met een winnende machine uit de startblokken te komen. Dat lukte aanvankelijk, maar het steigerende paard heeft een dubbele achilleshiel: de motor is onbetrouwbaar - aan de snelste auto heb je weinig als je de finish niet haalt - en Ferrari rijdt zichzelf te vaak in de wielen met een rammelstrategie.

Quote Max finisht zelfs met tien seconden voorsprong als hij spint. Lewis Hamilton

Ferrari droomt nog van de titels, maar in de F1-paddock ziet niemand dat nog gebeuren. Carlos Sainz verwoordde het treffend: "We moeten nu alle races pakken die Max ook wil winnen. We geven pas op als het echt niet meer kan, maar het wordt een helse klus." Vechten tegen het gehobbel Jarenlang waren ze bijna onverslaanbaar, maar Mercedes heeft zich verslikt in het nieuwe F1-reglement. De W13 bleek een stuiterbal en het voormalige topteam is maanden bezig geweest om het gehobbel te bedwingen. Dat is ironisch. Een Mercedes-ontwerper voorspelde vorig jaar al dat een aantal teams bij het bouwen van een nieuwe auto de plank mis zou slaan. Dat is letterlijk wat Mercedes is overkomen, maar de zilveren pijlen zijn het gat aan het dichten.

Russell en Hamilton tijdens de drivers parade in Oostenrijk - AFP

Toto Wolff verontschuldigde zich om de haverklap bij zijn coureurs. De teamleider noemde de W13 zelfs een 'shitbox'. Lewis Hamilton vreesde een seizoen zonder zege, maar de zevenvoudig kampioen ziet dat het de goede kant op gaat. "Het is groots dat George Russell en ik twee races op rij samen op het podium staan. Na de zomer gaan we duelleren met Ferrari. De Bulls zijn nog te snel. Max finisht zelfs met tien seconden voorsprong als hij spint." Mercedes is het tegenbeeld van Ferrari. Niet de snelste, maar wel betrouwbaar. De imposante reeks topvijf-resultaten van Russell spreekt boekdelen. Alpine versus McLaren Achter Mercedes woedt een felle strijd om de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Inzet: miljoenen aan prijzengeld. Het duel: Alpine versus McLaren. Vooralsnog is de Franse renstal 'best of the rest'. Tweevoudig kampioen Fernando Alonso (die vandaag aankondigde in de winter een verrassende overstap naar Aston Martin te maken) is een smaakmaker, maar door pech liep hij veel punten mis. Teamgenoot Esteban Ocon kan de veteraan prima bijbenen en scoort zelfs beter. Alpine profiteert: de coureurs presteren stabiel en dat is juist waar het bij McLaren aan ontbreekt.

Fernando Alonso, vedette bij Alpine, rijdt komend seizoen bij Aston Martin - AFP

Daniel Ricciardo laat het bij McLaren afweten. De Australiër is geen partij voor Lando Norris, die het leeuwendeel van de punten binnensleept. Het is voor McLaren van cruciaal belang dat Ricciardo beter gaat presteren, maar het heilige vuur lijkt gedoofd. Onophoudelijk zijn er geruchten dat McLaren ondanks een doorlopend contract van Verstappens voormalige teamgenoot af wil. Geen ideale voedingsbodem om te oogsten in de tweede seizoenshelft. Haas pakt punten Opmerkelijk is de opmars van Haas. Jarenlang het team met de rode lantaarn, vorig jaar troosteloos onderaan met nul punten. Niemand wilde Günther Steiner geloven toen hij de opleving voorspelde. "In 2022 kunnen we elke race punten halen en worden we een solide speler in het middenveld." Het lukte niet om elke race punten te pakken, maar verder maakt de flamboyante Haasbaas het waar: zijn team staat zevende, achter Alfa Romeo. Met dank aan een auto die wel erg oogt als een witte Ferrari. Erkent ook Steiner. "Als we iets kopiëren, kopiëren we natuurlijk geen Williams."

Mick Schumacher op de Hungaroring - AFP

Low budget-renstal Haas laat het kleurloze Red Bull-broertje Alpha Tauri achter zich. Nóg verrassender is dat de pretentieuze renstal van miljardair Lawrence Stroll is afgegleden naar de achterhoede. Aston Martin heeft goed gekeken naar Mercedes' W13 en Verstappens RB18, maar de kopie is een slap en traag aftreksel. Dat Strolls zoon Lance geen potten breekt was te voorzien, maar zelfs viervoudig kampioen Sebastian Vettel krijgt de AMR22 niet op gang. Nu Vettel zijn pensioen heeft aangekondigd, dreigt er niets terecht te komen van het ronkende '$troll-vijfjarenplan', al hoopt Alonso volgend seizoen het tij te keren. Hoe dan ook, het rommelt bij de renstal die vanaf 2026 de F1 wil domineren. Een schrale troost voor Aston Martin: Williams presteert nog beroerder. De legendarische renstal leek vorig seizoen na dramatische jaren op de weg terug, maar niets is minder waar. Coureur Nicholas Latifi is de matigste rijder in het veld en zit op de wip. Williams zoekt toptalent. Maar welke jonge coureur durft nog in dit haperende investeringsvehikel te stappen?