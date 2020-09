Met aankondiging Medvedev bedoelt Krajicek te zeggen: 'We gaan door'

Richard Krajicek - Getty Images

Tuurlijk, het bekendmaken van Daniil Medvedev als eerste speler voor het ABN Amro-tennistoernooi van volgend jaar maakt Richard Krajicek trots. Hij is echter nóg trotser op de boodschap die daar in coronatijd achter zit. "Wat we eigenlijk willen zeggen: we gaan door. En dat vinden we heel gaaf", aldus de directeur van het toernooi in Rotterdam. Een paar weken geleden hakte hij de knoop door. Alleen de overheid kan het evenement nog uit Ahoy houden. Krajicek: "We zijn nu aan het plannen op een derde van de normale bezetting. In plaats van zo'n 10.000 bezoekers per sessie is er nu ruimte voor 3.500 toeschouwers. Hopelijk wordt het een mooi tennisfeestje."

Veilig, verantwoord en sfeervol. Dat zijn de kernwoorden. "Veilig en verantwoord is makkelijk, dat is de richtlijnen volgen", zegt Krajicek. "Sfeervol is aan ons. Hoewel er minder publiek is, moeten de mensen wel naar een leuk evenement komen. Dat zijn we aan het uitdenken." Welke spelers komen er? De omzet van het toernooi zal lager liggen dan normaal en daarmee ook het spelersbudget. Krajicek maakt zich geen zorgen of hij genoeg aansprekende namen kan strikken. "De spelers zijn nu heel blij om weer te spelen. Kijk maar naar het toernooi van Kitzbühel. Die hadden vorig jaar een speler uit de toptwintig en nu tien. We moeten ook afwachten hoeveel toernooien er in februari zijn en hoeveel concurrentie we dus hebben."

Met Medvedev is Ahoy in ieder geval verzekerd van de Russische huidige nummer vijf van de wereld en kwartfinalist bij de US Open. "In z'n eentje kan hij het toernooi dragen, maar met nog wat spelers van dat kaliber hebben we een mooi toernooi. Daar hopen we op." En hoe zit het met Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic? Krajicek: "Het is een rare tijd, ik weet het gewoon even niet. Je kijkt altijd met een schuin oog naar ze. Het hangt van het budget af en welke spelers zich bij ons aanmelden." Mooie doeken bij US Open Krajicek kijkt ook met een schuin oog naar de US Open dezer dagen, waar nog geen publiek is toegestaan. "Ze hebben mooie doeken langs de baan", zegt hij cynisch. "Nee, ik moet zeggen dat als je de wedstrijden op televisie ziet, het rare nog wel meevalt." En over de diskwalificatie van Djokovic: "Heel jammer voor hem, maar het zijn gewoon de regels. Er was geen andere beslissing dan dit."