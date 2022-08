Opnieuw afval gedumpt op snelweg, vermoedelijk met asbest

In Groningen is opnieuw afval gedumpt op de snelweg. Dat gebeurde vanochtend rond 04.00 uur op de oprit Marum, op de A7 richting Drachten. De gedumpte stapel van pallets en ander hout werd vervolgens in brand gestoken, meldt Rijkswaterstaat.

De brand is inmiddels geblust. Omdat er vermoedelijk asbest tussen de rommel zit schakelt Rijkswaterstaat een speciaal team in om het afval op te ruimen, schrijft RTV Noord.

Rijkswaterstaat is extra alert op afvaldumpingen op de wegen. Vooralsnog zijn er geen stortingen gesignaleerd op andere plekken in het land.

De afgelopen tijd zijn er regelmatig boerenprotesten op en bij snelwegen, waarbij afval en mest wordt gedumpt. Actievoerders protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.