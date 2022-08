Tweevoudig wereldkampioen Alonso volgt Vettel op bij Aston Martin

De overstap is op papier een stap terug voor Alonso. Alpine staat momenteel vierde in de WK-stand voor constructeurs, Aston Martin bezet de negende en voorlaatste plaats. Het team heeft echter grote plannen. "Het aantrekken van Alonso is een duidelijk teken van onze intentie om een winnend Formule 1-team te worden", schrijft Aston Martin.

Bij Aston Martin is Alonso de opvolger van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen maakte eind vorige week bekend dat hij na vijftien jaar de Formule 1 verlaat. Alonso is zelf tweevoudig wereldkampioen.

Alonso wordt teamgenoot van Lance Stroll. De vader van de Canadese coureur, miljardair Lawrence Stroll, is de drijvende kracht achter het team. "Ik ken Lance en Lawrence al jaren. Het is duidelijk dat ze de ambitie en passie hebben om te slagen in de Formule 1", zegt Alonso.

Ook Alonso ziet veel perspectief bij de renstal met de donkergroene auto's. "Dit team bezit duidelijk de energie en toewijding om te winnen. Daarom is het een van de spannendste teams in de huidige Formule 1", verklaart hij zijn opvallende overstap.

Met 347 grand prix-deelnames bezit Alonso een schat aan ervaring. Alleen de vorig jaar gestopte Kimi Räikkönen ging nog vaker van start in een Formule 1-race: 350 keer.

In 2019 en 2020 nam Alonso tijdelijk afstand van de sport. Vanwege de grote verschillen tussen de topteams en de kleinere renstallen was de Spanjaard het plezier verloren. Na uitstapjes naar de 24 uur van Le Mans, de Dakar Rally en de IndyCar keerde hij in 2021 bij Alpine terug in de Formule 1.

Kennelijk ziet de wereldkampioen van 2005 en 2006 meer toekomstperspectief bij Aston Martin. "Het team trekt systematisch de beste mensen aan, die al veel hebben gewonnen. Ik weet dat het team bovendien beschikt over goede nieuwe faciliteiten in de fabriek op Silverstone. Niemand in de Formule 1 heeft momenteel een betere visie en meer toewijding om te winnen. Daarom is dit zo'n mooie kans voor mij", legt Alonso uit.

Alonso reed in het verleden voor Minardi, Renault, Ferrari en McLaren in de Formule 1. In de laatste acht races finishte hij steeds in de punten. De coureur van Alpine bezet de tiende plek in de WK-stand.