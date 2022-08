Herdenking corona-arts in Oostenrijk na zelfdoding om bedreigingen

In verschillende steden in Oostenrijk zijn vandaag herdenkingen voor een huisarts die uit het leven stapte nadat ze was overspoeld met haatberichten en bedreigingen. Het lichaam van de 36-jarige Lisa-Maria Kellermayr werd vrijdag gevonden in haar praktijk in Seewalchen, ten oosten van Salzburg.

Kellermayr was een van de gezichten van de coronapandemie in Oostenrijk. Ze gaf regelmatig uitleg in de media over het virus en over het belang van vaccinaties. Ze werd daardoor een mikpunt van antivaxers en tegenstanders van de coronamaatregelen.

Maatregelen waren niet genoeg

De bedreigingen bleven dusdanig lang aanhouden dat ze al enkele maanden politiebescherming kreeg. Toch voelde Kellermayr zich niet voldoende beveiligd door de autoriteiten. Ze gaf naar eigen zeggen zo'n 100.000 euro uit aan extra beschermende maatregelen.

In juni sloot ze haar praktijk, omdat ze vreesde voor de veiligheid van haar patiënten en medewerkers. Een maand later werd in diezelfde praktijk haar lichaam gevonden. De politie zegt onderzoek te doen naar dreigmails die ze heeft ontvangen.

Vrijdag legden mensen al bloemen voor het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid in Wenen en gisteravond werd er een wake gehouden in Steyr: