Nieuw-Zeeland opent grenzen weer volledig voor het eerst sinds uitbraak corona

In maart 2020 gooide het de grenzen dicht vanwege corona en pas nu zijn ze weer volledig geopend: vandaag gingen ook voor reizigers met een visumplicht de inreisregels in Nieuw-Zeeland overboord. "Haere mai" (Maori voor 'welkom') klonk het daarom uit de mond van premier Jacinda Ardern, bij een toespraak waarin de laatste stap van het Nieuw-Zeelandse openingsplan werd gevierd.

Nieuw-Zeeland maakte in februari bekend hoe het het land geleidelijk wilde heropenen, toen de impact van de coronapandemie afnam. De eersten die het land weer mochten betreden, waren gevaccineerde burgers die in Australië verbleven. Daarna mochten ook gevaccineerde Nieuw-Zeelanders uit de rest van de wereld terugkeren.

Het duurde tot mei totdat ook de eerste buitenlanders weer naar Nieuw-Zeeland mochten reizen. Burgers uit vijftig landen die geen visum nodig hebben, waren weer welkom. Nu kunnen ook reizigers uit bijvoorbeeld India en China weer naar Nieuw-Zeeland toe. Gevaccineerd zijn is wel een voorwaarde, maar quarantaine is niet meer nodig.

Voor de pandemie waren Chinezen de grootste groep internationale studenten in Nieuw-Zeeland en na Australiërs de belangrijkste groep toeristen. Premier Ardern sprak daarom over de laatste stap van de heropening op een bijeenkomst over zakendoen met China.

Jachten en cruises

Het is nog wel de vraag of Chinezen gelijk weer massaal het land zullen bezoeken, zegt Simon Sanders van de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst tegen publieke radiozender RNZ: "We weten dat China nog steeds een scala aan reisrestricties heeft dus we verwachten geen grote vraag naar visa. In ieder geval niet meteen."

De laatste stap uit het heropeningsplan betekent ook dat er weer internationale schepen mogen aanmeren in Nieuw-Zeeland. Dan gaat het zowel om grote cruiseschepen als jachten. Dat besluit is belangrijk voor de plaatselijke economie. Toeristen gaven voor de coronapandemie zo'n 365 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (225 miljoen euro) per jaar uit wanneer ze aan land kwamen.

Nieuw-Zeeland heeft lange tijd het strengste coronabeleid van alle westerse landen gehad, met regelmatige plaatselijke lockdowns als er nieuwe coronagevallen werden ontdekt. In vergelijking met andere landen heeft het land veel minder doden te verduren gehad: ruim 1500 in totaal.

Zorg overbelast

Van de zero covid-strategie is Nieuw-Zeeland nu echter afgestapt. Op het moment dat de grenzen heropenen, verkeert Nieuw-Zeeland wereldwijd in de top tien van de landen met de meeste nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners, hoewel een internationale vergelijking lastig is vanwege uiteenlopend testbeleid in verschillende landen. In Nieuw-Zeelandse ziekenhuizen liggen zo'n 800 patiënten. Dat is maar zo'n honderd minder dan in Nederland, terwijl het land ruim drie keer minder inwoners heeft.

De gezondheidszorg heeft grote problemen vanwege onder meer corona. Minister Andrew Little van Volksgezondheid heeft daarom investeringen aangekondigd: "De druk op zorgmedewerkers is de laatste twee weken extreem, door de coronapandemie, het ergste griepseizoen in tijden en het ongeziene verzuim onder personeel vanwege die twee zaken. Maar we moeten ook erkennen dat de problemen al veel langer spelen."

Ardern ging in haar toespraak ook in op de zorg dat de heropening van de grenzen tot nog veel meer coronagevallen zal leiden: "We proberen onze burgers veilig te houden te midden van een zeer actieve mondiale pandemie, net als de rest van de wereld. Maar mensen veilig houden heeft ook betrekking op hun inkomen en welzijn."