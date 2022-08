Eerste vrachtschip met graan verlaat Odessa na graandeal met Rusland

Anderhalve week geleden sloten Oekraïne en Rusland samen met de Verenigde Naties en Turkije een akkoord over de export van graan uit Oekraïne. De schepen konden de haven van Odessa niet verlaten, omdat er zeemijnen in de Zwarte Zee liggen en schepen worden aangevallen. Beide landen hebben afspraken gemaakt hoe de schepen veilig over de zee kunnen worden geleid.

Het Turkse ministerie schrijft in een verklaring dat meerdere schepen spoedig uit de haven van Odessa zullen vertrekken, maar noemt verder geen aantallen of een datum. Volgens Oekraïne liggen 16 schepen in de regio Odessa te wachten op vertrek.

Oekraïne is een van de grootste exporteurs van graan, mais en zonnebloemolie. De export verliep tot de Russische invasie grotendeels over zee. De hoeveelheden die via de weg en het spoor kunnen worden verscheept zijn kleiner dan wat er verscheept kan worden. De stilgevallen graanexport heeft geleid tot fors hogere voedselprijzen en dreigende hongersnood in delen van Afrika.

"Hiermee zetten we een stap in het voorkomen van honger in de wereld", schrijft de Oekraïense minister van Infrastructuur op Facebook. Hij verwacht dat het opheffen van de blokkade van de haven het land 1 miljard dollar aan inkomsten zal opleveren. Over welke periode hij deze inkomsten verwacht wordt niet duidelijk uit de verklaring. "Ook krijgt de landbouwsector nu perspectief om plannen te maken voor volgend jaar."

In Istanbul is een VN-geleid coördinatiecentrum opgezet. Daar worden de Oekraïense en Russische graanschepen gecontroleerd op de inhoud, zodat kan worden voorkomen dat de handelsroute wordt gebruikt voor de import van wapens. De deal geldt in eerste instantie voor vier maanden.

Aanvallen op havens

Ondanks het graanakkoord blijft Rusland aanvallen uitoefenen op Oekraïense havens. Nog geen 24 uur na het bereiken van een overeenkomst werd de haven van Odessa beschoten met raketten. Ook op de havenstad Mykolajiv zijn regelmatig aanvallen. Gisteren kwam de eigenaar van een van de grootste graanbedrijven van Oekraïne in de stad om het leven na een bombardement.

De aanvallen werden internationaal gezien als acties om de graanexport alsnog te saboteren. Verzekeraars zijn daardoor terughoudend met het verzekeren van handelsschepen die naar Oekraïne varen. Het Verenigd Koninkrijk zegt te helpen bij het afsluiten van een verzekering voor de betrokken bedrijven.