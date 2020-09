'VWS probeerde maaltijdbezorgers corona-app te laten downloaden'

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) verzocht om bezorgers te vragen de corona-app te downloaden, meldt NRC.

"Ik zou jullie willen vragen om jullie bezorgers ook te vragen de app te downloaden, zodat zij onbewuste besmetting voorkomen", staat in een e-mail van het ministerie aan de vereniging.

Minister De Jonge (CDA) schreef in juli aan de Tweede Kamer dat mensen nooit, direct of indirect, mogen worden gedwongen om de CoronaMelder te gebruiken.

"Het kan heel lastig zijn 'nee' te zeggen tegen zo'n verzoek van je werkgever. Je kan bijvoorbeeld denken dat je anders je baan kwijtraakt", aldus een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vrijwillig

Een woordvoerder van het ministerie erkent tegenover de krant dat maaltijdbezorgers hier niet om gevraagd zou moeten worden. "Dat het gebruik van de app vrijwillig is, hadden we in de e-mail moeten vermelden. We zullen dit alsnog onder de aandacht brengen."