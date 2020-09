Dringend advies van ziekenhuizen aan personeel: laat je straks inenten tegen corona

Ziekenhuismedewerkers krijgen het dringende advies om zich te laten inenten tegen corona, als het vaccin er eenmaal is. Het kan uitval van personeel en dus onderbezetting voorkomen, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

"Het zou onverstandig zijn om je niet te laten inenten", zegt de woordvoerder. Ziekenhuizen kunnen medewerkers niet verplichten om zich te laten vaccineren, maar ze doen wel een dringende oproep aan het personeel.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen kunnen medewerkers die niet zijn ingeënt gewoon aan het werk als ze geen klachten hebben. Daarmee worden geruchten ontkracht dat niet-gevaccineerd personeel een werkverbod kan krijgen. "We volgen de RIVM-richtlijnen. Als je klachten hebt, blijf je thuis", zegt de NVZ-woordvoerder.

Werkverbod voor IC

Toch zegt een arts-microbioloog van het ziekenhuis in Tilburg in het AD dat ziekenhuismedewerkers die niet zijn ingeënt mogelijk wel een verbod kunnen krijgen om op bepaalde afdelingen te werken. Hij noemt als voorbeeld de intensive care, waar kwetsbare patiënten liggen.

Hij begrijpt wel dat ziekenhuispersoneel vragen heeft over nieuwe vaccins. "Dat geeft natuurlijk een enorm spanningsveld. Als ziekenhuis zie je graag dat personeel een vaccin neemt, maar de zorgen begrijp ik ook. Daarom is het essentieel dat er pas een vaccin op de markt komt als het echt veilig is."

De NVZ wil niet op de uitlatingen van de arts ingaan.

'Maaltijdbezorgers moeten app installeren'

Om het coronavirus verder terug te dringen, hebben maaltijdbezorgers het verzoek gekregen om de corona-app te downloaden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Vereniging Van Maaltijdbezorgers (NLVVM) daarover geschreven, meldt NRC.

Minister De Jonge (CDA) schreef in juli aan de Tweede Kamer dat mensen nooit, direct of indirect, mogen worden gedwongen om de CoronaMelder te gebruiken.

"Het kan heel lastig zijn 'nee' te zeggen tegen zo'n verzoek van je werkgever. Je kan bijvoorbeeld denken dat je anders je baan kwijtraakt", aldus een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een woordvoerder van het ministerie erkent tegenover de krant dat maaltijdbezorgers hier niet om gevraagd zou moeten worden. "Dat het gebruik van de app vrijwillig is, hadden we in de e-mail moeten vermelden. We zullen dit alsnog onder de aandacht brengen."