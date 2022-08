Gratis cursussen en een regelmatiger rooster: dit verandert er in je arbeidscontract

Een opleiding volgen in de tijd van de baas en een regelmatiger rooster: dankzij een nieuwe Europese richtlijn heb je als werknemer vanaf vandaag een stuk meer rechten op de werkvloer. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Meerdere banen naast elkaar

Ten eerste mogen werkgevers je niet meer zomaar verbieden om bij een tweede werkgever aan de slag te gaan. Het idee daarachter is dat mensen makkelijker banen kunnen combineren.

En dat betekent dat heel wat werkgevers hun contracten moeten aanpassen. "Nu staat nog vaak in contracten dat nevenwerkzaamheden helemaal verboden zijn", zegt Ayşegül Avci, advocate bij het internationale kantoor CMS. "Wij adviseren werkgevers om erin te zetten dat personeel daar toestemming voor moet vragen."

Want als werkgever is het nog steeds mogelijk om een tweede baan niet toe te staan, maar daar moet voortaan wel een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld als de gezondheid of veiligheid van de werknemer in het geding komt, of de arbeidstijdenwet wordt overschreven.

"Zo is er het voorbeeld van iemand die fulltime overdag in een ziekenhuis werkt en 's nachts als taxichauffeur aan de slag wil", zegt Avci. "Een werkgever kan dit weigeren, omdat je dan meer werkt dan wettelijk mag. Ook staan wellicht de gezondheid en veiligheid op het spel, want als je 's nachts niet goed slaapt, kan dat van invloed zijn op je werkzaamheden overdag."

Vast contract en regelmatiger rooster

In de Nederlandse wet staat al dat je na een tijdje je werkgever kan vragen om een vast aantal uren, of een vast contract. Maar in de nieuwe richtlijn wordt dat verzoek juridisch steviger: als een grote werkgever niet binnen een maand reageert, wordt je verzoek automatisch ingewilligd.

Daar komt nu bij dat je ook zo'n verzoek kan doen als je een heel onregelmatig rooster hebt, dat vlak van tevoren bekend wordt. Je kan je werkgever dan vragen om een regelmatiger rooster, met vaste dagen of werkperiodes.

"Het gaat bijvoorbeeld om een chauffeur met een parttime contract van 20 uur per week, maar die wel op alle vijf dagen van de week beschikbaar moet zijn", zegt Michelle Vrolijk, advocaat-partner bij Vallenduuk Transport Advocaten. "De werkgever hoeft niet in te stemmen met het verzoek, maar moet daar dan wel goede redenen voor hebben."

Wel moet je volgens Thijs van Liempd van Snijders Arbeidsrecht als werknemer goed nadenken over zo'n verzoek. "Soms vragen mensen vanuit strategisch oogpunt om meer uren. Maar dan moet je vervolgens wel beschikbaar zijn, want anders kan dat opgevat worden als werkweigering. In het ergste geval volgt ontslag op staande voet."

Gratis opleiding in de tijd van de baas

Een andere verandering ligt in het zogeheten studiekostenbeding, dat vaak wordt opgenomen in contracten van mensen die een opleiding volgen op kosten van de baas. Daarmee konden werkgevers opleidingsgeld terugvragen van werknemers als ze eerder hun baan opzegden dan afgesproken.

Dat hoeft vanaf nu niet meer bij opleidingen die nodig zijn om je werk goed uit te voeren. "Als iemand bijvoorbeeld wordt aangenomen als chauffeur, moet hij daarvoor zelf al zijn vrachtwagenrijbewijs hebben gehaald. Daarvoor geldt het dus niet", zegt Vrolijk. "Maar als de werkgever wil dat de chauffeur ook transporten met gevaarlijke stoffen doet, moet die de certificaten betalen die daarvoor nodig zijn."

Ook moeten de uren die je voor de cursus maakt, nu worden doorbetaald. "Soms zei een werkgever: doe die cursus maar in het weekend", vult Avci aan. "Dat kan nu niet meer, want de richtlijn schrijft voor dat de cursustijd in deze gevallen zoveel mogelijk onder werktijd moeten worden gevolgd, of in ieder geval wordt gezien als werktijd."

Van Liempd verwacht op dit punt nog wel problemen. "Sommige werkgevers zijn een paar jaar geleden dat studiekostenbeding overeengekomen, maar die afspraak vervalt nu door de nieuwe richtlijn. Dat heeft een grote impact en gaat tot veel irritatie leiden bij werkgevers. Die zeggen: als ik dit had geweten, had ik die opleiding niet betaald."