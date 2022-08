Wekdienst 1/8: Rutte evenaart Lubbers in Torentje • Agractie belt met Remkes

Goedemorgen! Premier Rutte evenaart vandaag het record van Ruud Lubbers als langstzittende minister-president en boerenactiegroep Argractie gaat bellen met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Vandaag is het eerst bewolkt met vooral in het zuiden een bui. Later breekt de zon door. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 20 tot 25 graden. De komende dagen wordt het warmer met vooral landinwaarts veel zon.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Premier Rutte evenaart vandaag Ruud Lubbers als langstzittende minister-president. Morgen verblijft Rutte 4311 dagen in het Torentje en heeft hij het record alleen in handen.

Boerenactiegroep Agractie gaat telefonisch in gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, zo maakte de organisatie zaterdag bekend. Het gaat niet om een inhoudelijk overleg, maar om een gesprek over de uitnodiging van Remkes aan boerenorganisaties om rond de tafel te gaan.

Vanaf vandaag krijgen statushouders in Utrecht zes weken lang versneld een woning aangeboden. Op die manier wil het college de meeste van de 490 statushouders die in de wachtrij staan in één keer huisvesten. Het gaat alles bij elkaar om ongeveer 230 woningen.

Naar aanleiding van de renteverhoging van de ECB hoeven klanten van Rabobank vanaf vandaag geen rente aan de bank te betalen als ze een tegoed hebben boven de 100.000 euro. Bij ABN Amro gaat de rente van -0,5 naar -0,25 procent en in oktober naar 0. Dan volgen ook ING, Bunq en de Volksbank. Wat heb je gemist? De regering in Kosovo heeft nieuwe maatregelen voor Servische kentekens op de valreep met een maand uitgesteld. De wetten zouden vanaf vandaag gelden, maar door spanningen in het noorden bij de grens met Servië is de invoering ervan opgeschort tot 1 september. De maatregelen leidden bij de grens tot wegblokkades. De regels worden nu uitgesteld op voorwaarde dat de barricades worden verwijderd, schrijft de Kosovaarse premier Kurti op Twitter. Ander nieuws uit de nacht: Duizenden geëvacueerd om grootste natuurbrand in Californië: In twee dagen tijd is de brand, op de grens met de staat Oregon, uitgegroeid tot ruim 207 vierkante kilometer. Daarmee is het de grootste natuurbrand van dit jaar in de westelijke staat.

Stopzetten behandeling hersendode Archie (12) onzeker na tussenkomst VN: Het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap heeft bij het hof van beroep een verzoek ingediend om de zaak nog eens te bekijken. Vanochtend vindt de hoorzitting plaats.

Vogelgriep op bedrijf Dalfsen: 53.000 kippen afgemaakt: Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om de hoogpathogene variant. Uit voorzorg worden alle 42.000 kippen op het bedrijf gedood. En dan nog even dit: Het Wereld Muziek Concours (WMC), dat sinds 1951 iedere vier jaar plaatsvindt in Kerkrade, is een blaasmuziekfestival waar bands strijden om zichzelf dat jaar wereldkampioen te mogen noemen. Bands van over de hele wereld doen eraan mee. Gisteren was de ontlading na afloop groot bij de deelnemers:

