Missie lijkt geslaagd: 'Tour Femmes was net zo succesvol als Tour de France'

Met een grote glimlach staat Annemiek van Vleuten zondag in de gele trui op de top van La Planche des Belles Filles. Zij mag zich de eerste winnaar noemen van de Tour de France voor vrouwen in deze nieuwe opzet.

Ook commentator Danny Nelissen is enthousiast en heeft naar eigen zeggen een fantastische wielerwedstrijd gezien. "Er werd op het scherpst van de snede gereden voor ritwinst en alle truien, met een gedurfd parcours over gravelwegen. Daar heb ik de mannen nog niet over zien rijden."

"Dus voor de amusementswaarde moet je kijken of je de komende jaren niet een ander parcours moet presenteren. Want etappes zoals zaterdag wil je niet nog een keer zien. We hoeven geen andere winnares, maar een andere strijd of méér strijd is voor de kijkers wel prettig."

"Je moet constateren dat het verschil tussen de toppers, de twintig beste wielrensters ter wereld, ten opzichte van de rest van het peloton erg groot is. En dat het verschil tussen Van Vleuten en die andere negentien ook weer enorm groot is", ziet Nelissen.

Toch was het niet alleen maar hosanna in Frankrijk. Met de Nederlanders die deze editie domineerden rijst natuurlijk ook de vraag of de top wel breed genoeg is. Nelissen denkt van niet.

Ook volgens Marianne Vos is de Tour een aanwinst. "Wat we deze week hebben meegemaakt is ontzettend mooi. Echt prachtig om mee te maken. Dit gaat een heel mooi vervolg krijgen."

"Maar ook als je kijkt naar de organisatie en hoe het leeft. Dit is een hele grote stap voor de ontwikkeling van de sport en het is hopelijk niet de laatste editie."

Winnares Annemiek van Vleuten is enthousiast over de Tour. "Dit voegt heel veel toe aan ons wedstrijdprogramma. Als je ziet hoe zwaar en pittig het is en hoe hard er wordt gekoerst. Dat is echt anders dan andere koersen."

Daarnaast ziet Nelissen nog meer kinderziektes bij de organisatie. "We zien in etappe 5 dat Longo Borghini verkeerd rijdt in de finale. Dat is in eerste instantie een fout van haarzelf, maar de organisatie moet zich dat toch ook aanrekenen. Het was niet goed afgezet. Als we het dan toch vergelijken met de mannen: dat zie je bij de mannen niet."

"Ook mogen er twee dagen bij. De Giro Donne duurt ook tien dagen. Dat kunnen ze gewoon aan", aldus Nelissen.

'Deze Tour is er over 100 jaar nog'

Tourdirecteur Rousee erkent dat niet alles vlekkeloos verliep. "Dit was pas de eerste editie. We moeten intern wat kleine verbeteringen doorvoeren want we willen verbeteren en staan voor alles open."

"We willen er een terugkerend evenement van maken. Ik denk dat deze Tour er over honderd jaar nog steeds is", is Rousse zeker van haar zaak.