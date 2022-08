Stopzetten behandeling hersendode Archie (12) onzeker na tussenkomst VN

De behandeling van de 12-jarige hersendode Archie Battersbee in Groot-Brittannië wordt vandaag mogelijk toch niet stopgezet, meldt The Guardian. Het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap heeft bij het hof van beroep een verzoek ingediend om de zaak nog eens te bekijken. Om 11.00 uur (lokale tijd) vindt de hoorzitting plaats.

De ouders van Archie hadden de VN en de minister van Volksgezondheid ingeschakeld. Volgens hen maakt het VK zich schuldig aan het schenden van de rechten van mensen met een handicap als de behandeling door de Britse gezondheidsdienst wordt stopgezet. Daarop vroeg de VN-commissie de behandeling niet te beëindigen zolang zij de zaak nog bestuderen.

De jongen ligt al maanden in coma in het ziekenhuis met ernstige hersenschade als gevolg van een ongeval. Gisteren stuurden artsen van het Londense ziekenhuis een brief aan zijn ouders en hun advocaat waarin zij meldden te stoppen met de medicatie en de behandeling van de jongen. Vandaag om 14.00 uur (lokale tijd) zou de behandeling worden gestaakt.

Ouders geen gelijk

De ouders van Archie vechten het beëindigen van de behandeling al langere tijd aan bij de rechter. Zij willen dat Archie behandeld wordt zolang zijn hart nog klopt, maar volgens de artsen is de hersenschade onherstelbaar.

De ouders kregen bij de rechter geen gelijk en werden ook in hoger beroep in het ongelijk gesteld. Het doorbehandelen van Archie zou zijn dood alleen maar uitstellen, oordeelden de rechters.