Duizenden geëvacueerd om grootste natuurbrand in Californië

In de Amerikaanse staat Californië zijn zeker tweeduizend mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand die afgelopen vrijdag uitbrak. In twee dagen tijd is de brand, op de grens met de staat Oregon, uitgegroeid tot ruim 207 vierkante kilometer. Daarmee is het de grootste natuurbrand van dit jaar in de westelijke staat. Er zijn tot nu toe geen gewonden gevallen.

Gouverneur Gavin Newsom heeft de noodtoestand afgekondigd voor de dunbevolkte regio. Dat betekent onder meer dat er hulp op federaal niveau eenvoudiger kan worden ingeschakeld.

De McKinney-brand brak uit in het noordelijk gelegen Klamath-natuurgebied, waar het erg droog is. Daar is ook onweer in aantocht en de vrees is dat blikseminslagen ertoe leiden dat de branden nog groter worden. Ook wordt het vuur aangewakkerd door de harde wind. "Dat vuur kan dan in elke richting worden geblazen", zegt een woordvoerder van de United States Forest Service, de beheerder van de nationale bossen beheert.