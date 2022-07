Star Trek-actrice Nichelle 'Uhura' Nichols overleden

Actrice Nichelle Nichols, bekend van haar rol als luitenant Uhura uit de originele Star Trek-televisieserie is overleden. Ze was 89.

"Haar licht zal, net als de oude sterrenstelsels die nu voor het eerst te zien zijn, voor ons en toekomstige generaties blijven schijnen om van te genieten, van te leren en inspiratie uit te putten," schrijft haar zoon op haar officiële Facebook-pagina. Volgens hem was Nichols "een voorbeeld voor ons allemaal".

De Star Trek-serie doorbrak in de jaren 60 veel taboes. Er werden veel zwarte acteurs gecast voor belangrijke rollen, zo ook Nichols. Ze wilde eigenlijk na één seizoen stoppen met de serie, maar ze werd door burgerrechtenleider Martin Luther King persoonlijk gevraagd te blijven. Hij vond het revolutionair dat een zwarte vrouw een belangrijk bemanningslid speelde.

Kusscène

Daarnaast was haar zoen in 1968 met hoofdrolspeler William Shatner (Captain Kirk) een van de eerste kusscènes op tv tussen een witte en zwarte acteur. Van enige romance was in die scène overigens geen sprake, want Nichols en Shatner hadden het niet zo op elkaar. Nichols vond Shatner maar arrogant. Ze had meer met Gene Roddenberry, de bedenker van Star Trek, met wie ze in de jaren 60 enige tijd een relatie had.

Nichols speelde later ook in zes Star Trek-films, de laatste was Star Trek VI: The Undiscovered Country in 1991. Ze groeide uit tot een rolmodel voor veel toekomstige acteurs, zoals Oscar-winnares Whoopi Goldberg. Ook bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA had Nichols veel fans, net als bij toekomstige presidenten. Oud-president Obama van de VS ontving Nichols in 2012 in het Witte Huis.

Over het leven van Nichols werd in 2021 een documentaire gemaakt: