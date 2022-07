Kosovo sluit twee grensovergangen met Servië om onrust in noorden

In het noorden van Kosovo zijn twee grensovergangen met Servië door de politie afgesloten vanwege de onrust in dat deel van het land. De politie besloot daartoe omdat verschillende wegen met voertuigen waren geblokkeerd. Lokale media melden dat in het noorden ook het luchtalarm is afgegaan. Het gaat om de overgangen bij Jarinje en Brnjak, waar het al eerder tot botsingen kwam. Demonstranten gebruikten vrachtwagens gevuld met grind om de wegen te blokkeren. Volgens de politie zou er ook in de richting van agenten geschoten zijn, maar raakte er niemand gewond. De onrust heeft te maken met nieuwe regels die om middernacht voor etnische Serviërs gaan gelden. De wetten hebben kwaad bloed gezet bij de etnische Serviërs, die in het noorden een grote groep vormen. De Kosovaarse overheid wil hun vanaf morgen verplichten om Kosovaarse nummerborden te gebruiken. Nu rijden veel etnische Serviërs nog rond in auto's met een Servisch kenteken. Sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 (die Servië overigens niet erkent) heeft Kosovo eigen nummerborden. Daarnaast moeten Serviërs die Kosovo binnenkomen vanaf morgen een soort toegangsdocument bij de grens aanvragen en is alleen hun ID-kaart niet meer voldoende.

NOS-correspondent David Jan Godfroid: "Telkens als er over de invoer van de kentekenplaten wordt gesproken, leidt dat tot onrust in het noorden van Kosovo. Als gevolg daarvan wordt de wetgeving dan uitgesteld, dat zal deze week mogelijk ook gebeuren. Al eerder zijn er rond dit onderwerp hevige spanningen geweest en ook nu kan het op rellen uitdraaien. De EU zal zich er vermoedelijk in gaan mengen, al zal de komende dagen moeten blijken hoeveel druk de lidstaten precies willen uitoefenen."