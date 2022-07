PSG verovert eerste prijs van het seizoen na ruime zege op Nantes

In het Israëlische Tel Aviv heeft Paris Saint-Germain de Franse Supercup veroverd. De landskampioen versloeg bekerwinnaar Nantes met 4-0.

Georginio Wijnaldum behoorde niet tot de wedstrijdselectie van de Franse topploeg. De Nederlandse middenvelder lijkt op weg naar AS Roma. Kylian Mbappé ontbrak vanwege een schorsing.

PSG had vanaf begin af aan het betere van het spel en de betere kansen. Toch kwam ook PSG-doelman Gianluigi Donnarumma aan zijn trekken, door twee uitstekende reddingen binnen een minuut te verrichten.

Messi en Neymar

Halverwege de eerste helft zorgde Lionel Messi voor de openingstreffer. Na een assist van Neymar omspeelde de Argentijn de doelman en schoot raak. Op slag van rust verdubbelde Neymar de score door op prachtige wijze een vrije trap binnen te krullen.

Daarmee was het verzet van Nantes in de tweede helft gebroken en was het PSG dat vrolijk verder ging met doelpunten maken. Uit een rebound scoorde Sergio Ramos knap met de hak de 3-0. Neymar bepaalde de eindstand vanaf de penaltystip op 4-0.