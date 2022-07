Treinstoring rond Rotterdam opgelost

Door een storing bij de treinverkeersleiding in de regio Rotterdam reden er afgelopen avond in een deel van de zuidelijke Randstad urenlang nauwelijks treinen. Iets na middernacht meldde de NS dat de storing was opgelost. Door de problemen konden de verkeersleiders niet zien waar de treinen waren.

De problemen ontstonden halverwege de avond en concentreerden zich vooral rond Rotterdam, maar ook elders in het land konden er treinen uitvallen. Volgens spoorbeheerder ProRail leidde de storing tot een onveilige situatie en werd daarom besloten het treinverkeer stil te leggen.

Omdat niet alle treinen meer opgestart kunnen worden, adviseert de NS reizigers om de reisplanner in de gaten te houden.