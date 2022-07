Op Curaçao gevonden lichaam van vermiste man uit Leiden

Het lichaam dat reddingswerkers op Curaçao hebben gevonden, is inderdaad van de 45-jarige man uit Leiden naar wie sinds woensdag werd gezocht. Politie, brandweer en defensie troffen het lichaam aan ten zuiden van de berg Seru Bientu in het Christoffelpark. Het lichaam van de man is overgebracht naar het landslaboratorium voor verder onderzoek.

De Nederlandse toerist ging dinsdag een wandeling maken in het noordwestelijke deel van het eiland. Maar de man keerde niet terug, waarop alarm werd geslagen. Na zijn vermissing waren er zorgen omdat hij maar een liter water bij zich had, in een gebied waar het zonder gps of kompas moeilijk is om je te oriënteren.

Hulpdiensten hebben onder meer met een helikopter en drones naar de man gezocht.