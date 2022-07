Oud-radiomaker Jan Steeman (76) overleden

Voormalig AVRO-radiopresentator Jan Steeman is zaterdag na een kort ziekbed overleden, meldt omroep AVROTROS. Steeman was 76 jaar.

Zijn naam is vooral verbonden aan Arbeidsvitaminen, waarvan hij tussen 1985 en 1992 samensteller was. Toen het programma in 2010 van 3FM verhuisde naar NPO Radio 5 nam Steeman de presentatie over.

Hij zou het programma tot 2017 presenteren. "Ik vond het altijd een genoegen om te doen", zei hij eind dat jaar tegen zijn opvolger Hans Schiffers.

Grote liefde voor muziek

Eerder had Steeman Toppers van Toen en Het Steenen Tijdperk gemaakt. Ook vervulde hij verschillende leidinggevende functies voor de AVRO, onder meer bij 3FM. In die rol nam hij radiotalenten aan die later bekende dj's zouden worden, onder wie Giel Beelen en Gerard Ekdom.

Ook Hans Schiffers werd door Steeman aangenomen, midden jaren 80. "Hij had het lef om nieuw dj-talent een kans te geven. Hij nam de gok", zegt Schiffers in een reactie op het overlijden van de man die hij zijn radiovader noemt. Steeman was volgens Schiffers "een ongelooflijk gepassioneerde radioliefhebber, met een grote liefde voor muziek".

En dan vooral oude muziek, weet Schiffers. "Daar verwijst de naam van zijn programma Het Steenen Tijdperk ook naar. Zijn eigen naam zat erin, die vaak werd verbasterd tot Steenman, en zijn voorliefde voor de oudere muziek."

In Arbeidsvitaminen zal Schiffers morgenochtend een eerbetoon aan de oud-presentator brengen. Met muziek die Steeman kort voor zijn dood zelf nog heeft uitgezocht.