Betogers in parlement Irak zijn niet van plan weg te gaan

In de Iraakse hoofdstad Bagdad wordt voor de tweede dag op rij het parlement bezet door demonstranten. Het gaat om honderden aanhangers van de invloedrijke sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr. Zij trokken gisteren de veiligheidsmuren rond het gebouw in de zwaarbeveiligde Groene Zone omver en bestormden het pand met honderden tegelijk.

De betogers zijn het niet eens met de kandidaat voor het premierschap die is voorgedragen door andere sjiitische partijen. Dat is Mohamed Shia al-Sudani, een oud-minister van 52 en een rivaal van al-Sadr. De demonstranten dreigen in het parlementsgebouw te blijven tot hun eisen worden ingewilligd. Ze willen vervroegde verkiezingen, grondwetswijzigingen en het vertrek van tegenstanders van al-Sadr.

In het parlement hebben de demonstranten matrassen op de grond gelegd. Het leek vandaag meer op een feest dan op een politiek protest. Er werd gedanst, gebeden en er werden leuzen door het parlement geschreeuwd. Tussendoor deden de betogers dutjes op de matrassen in de zaal. Gisteren verliep het echter gewelddadig. Volgens de autoriteiten raakten 125 mensen gewond. De politie trok zich na enkele uren terug en liet het parlement over aan de demonstranten.