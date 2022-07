Verre van fit verschijnt Ronaldo dan toch op het veld bij Ten Hags United

Een doelpunt was hem niet gegund, want bij zijn grootste kans zeilde de bal over het doel. En na rust bleef de 37-jarige aanvaller dus in de kleedkamer achter.

En wat nou de plannen zijn van Ronaldo, werd ook niet duidelijk. Wel zeker is dat Manchester United hem aan zijn doorlopende contract probeert te houden en Ronaldo door een trainingsachterstand verre van fit is.

"Ronaldo heeft op dit moment absoluut niet op het niveau van de rest", liet Ten Hag weten over de fysieke staat van zijn sterspeler. "Hij heeft veel weken gemist. Hij heeft nu wedstrijden en vooral trainingen nodig."

Martínez en Eriksen in de basis

Nieuwelingen Lisandro Martínez en Christian Eriksen hadden een basisplaats, net als de Nederlanders Donny van de Beek en Tahith Chong. Ronaldo's vervanger Amad Diallo scoorde voor de club van Ten Hag, die zaterdag al met grotendeels andere spelers een oefenduel van Atlético Madrid had verloren.

Ten Hag debuteert zondag als coach in de Premier League als Manchester United het thuis opneemt tegen Brighton & Hove Albion.