Gebiedsverbod voor bewoner pand Den Bosch waar explosief afging

De bewoner van de woning in Den Bosch waar afgelopen nacht een explosief afging, krijgt een gebiedsverbod van een maand. Het huis gaat gedurende deze periode op slot, meldt de gemeente. Volgens Omroep Brabant is de bewoner van het pand de vriendin van Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, en geldt het verbod ook voor Otto zelf.

Afgelopen nacht was er voor de tweede keer in minder dan een week tijd een explosie bij een woning in Den Bosch. De woning aan de Stapelen was afgelopen nacht het doelwit, woensdag ging een explosief af een eindje verder op in dezelfde wijk, aan de Goedenrade. De politie onderzoekt of de woning die afgelopen nacht is getroffen ook toen het eigenlijke doelwit was.

In de nacht van dinsdag op woensdag waren de bewoners - een vader en moeder met twee jonge kinderen - thuis. Niemand raakte gewond, maar de woning raakte wel zwaar beschadigd. Afgelopen nacht ontstond er lichte schade.

Hulpdiensten controleerden de veiligheid van het huis, waar het explosief vannacht rond 01.15 uur afging: