Wiegman leidt Engeland naar historische EK-titel na verlenging tegen Duitsland

Op een volgepakt Wembley, de heilige grond waar de Engelse mannen in 1966 ten koste van Duitsland wereldkampioen werden, heeft Sarina Wiegman de Engelse vrouwen naar een historische eerste Europese titel geleid. Engeland won de finale tegen Duitsland na opnieuw een sterke wisselhand van Wiegman na verlenging met 2-1. De finale was vooraf ook een strijd tussen de twee topscorers Alexandra Popp en Beth Mead. Die strijd was voor de wedstrijd al gestreden. Tegen het einde van de warming-up haakte Popp af met een spierblessure. Daarmee werd Mead al topscorer, omdat de Engelse meer assists (5 tegen 0) achter haar naam had staan. De Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg koos als vervangster van spits Popp voor Lea Schüller, de vrouw die het toernooi van Duitsland begon als eerste keuze centraal voorin en haar plaats na een coronabesmetting verloor aan Popp. Svenja Huth nam de aanvoerdersband van Popp over. Zelfde elf Onder het motto 'never change a winning team' koos Wiegman bij Engeland voor dezelfde opstelling als in de vijf voorgaande wedstrijden. De ervaren Ellen White kreeg ondanks een moeizaam toernooi opnieuw de voorkeur voorin. Goudhaantje Alessia Russo begon weer op de bank. Met een kopbal in de handen van de Duitse keepster Merle Frohms zorgde White voor het eerste doelgevaar van de finale. Later in de tweede helft kreeg White een kans om te schieten. De topscorer aller tijden van de Engelse vrouwen met 52 goals schoot met links wat te wild over.

Ellen White - Pro Shots

Het was Engeland dat in de openingsfase een licht overwicht had en met een kopbal en een onverwachte uithaal van Lucy Bronze enig gevaar stichtte. Gaandeweg kwam Duitsland beter in de wedstrijd en waren de beste mogelijkheden voor de Duitse vrouwen. Bronze kopte een inzet van Sara Däbritz van de lijn en met kunst en vliegwerk en de arm van Leah Williamson hielden meerdere Engelsen de bal van de lijn na een hoekschop van Lina Magull. De eerste helft eindigde daarmee doelpuntloos. Plan B Na rust kwam Duitsland met invalster Tabea Wassmuth sterk uit de startblokken. Wassmuth schoot na een vrije doortocht in de handen van Mary Earps en Magull schoot net naast. Wiegman stond op van haar plek en keek langs de lijn zorgelijk toe. Tijd voor het beproefde plan B?

Sarina Wiegman - Pro Shots

Met Ella Toone voor Francesca Kirby en Russo voor White zette de bondscoach in de 56ste minuut haar troeven in. En weer bleek Plan B te werken. Zes minuten later al viel de openingsgoal van Engeland. Keira Walsh stuurde Toone diep en met een prachtige lob passeerde de aanvalster, die in de kwartfinales tegen Spanje voor de gelijkmaker had gezorgd, de Duitse doelvrouw Frohms.

Ella Toone en Rachel Daly - Pro Shots

Het was hiermee nog niet gedaan. Duitsland liet zich niet overrompelen als Zweden in de halve finales. Magull gaf de eerste waarschuwing met een schot op de paal. In de rebound schoot Schüller in de handen van Earps. In de 79ste minuut kreeg Duitsland alle ruimte voor een aanval en tikte Magull op aangeven van Wassmuth binnen. Meer goals vielen niet in de reguliere speeltijd, maar met die laatste goal en het betere spel in de slotfase ging Duitsland als morele winnaar de verlenging in. Tijd voor plan C voor Wiegman dan?

Lina Magull (r) en Tabea Wassmuth (l) vieren de 1-1 - Pro Shots

De bondscoach bracht vlak voor de verlenging Jill Scott in de ploeg, de enige Engelse speelster die meedeed in de vorige EK-finale van 2009 tegen Duitsland (6-2 verlies). De 35-jarige Scott bracht in ieder geval nog meer passie in de Engelse ploeg. Kelly de held In 1966 was het na negentig minuten 2-2 op Wembley tussen de mannen van Engeland en Duitsland. Geoff Hurst was 56 jaar en één dag geleden de gevierde man met twee doelpunten, waarvan de eerste al dan niet over de lijn, in de verlenging.

Chloe Kelly viert haar goal - Pro Shots

Hurst had de 'Lionesses' vooraf alle succes gewenst en geadviseerd er vooral van te genieten. Niet Toone, Russo of Scott werd de Hurst van 2022. Die eer was weggelegd voor Chloe Kelly, al in de 64ste minuut ingevallen voor Beth Mead. Na een hoekschop van Lauren Hemp kreeg Duitsland de bal niet weg, gebruikte Kelly goed haar lichaam om zich vrije te wurmen en schoot ze de 2-1 binnen. Na lichte twijfel of de goal wel was goedgekeurd trok Kelly haar shirt uit om het te vieren en ging Wembley los. Voor Engeland en Wiegman was de missie geklaard. In haar 20ste wedstrijd aan het roer werd Wiegman met Engeland Europees kampioen, vijf jaar na haar Europese titel met Oranje. Wiegman deed wat coach Alf Ramsey in 1966 deed. Met Engeland de titel pakken, de eerste voor de vrouwen. Historie op Wembley.