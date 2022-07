Taylor Swift uitgeroepen tot 'grootste bekende vervuiler' om gebruik privéjet

Gemiddeld was het toestel zo'n 80 minuten onderweg. Woordvoerders van de artiest weerspreken de berekening in muziekblad Rolling Stone . Volgens hen leent Swift het toestel regelmatig uit en is zij persoonlijk dus niet verantwoordelijk voor alle 170 vliegbewegingen en de bijbehorende uitstoot.

Tussen januari en juli ging het vliegtuig van de zangeres 170 keer de lucht in, wat neerkomt op 15,9 volledige dagen vliegen. De uitstoot van het toestel kwam daarmee uit op zo'n 8000 ton aan CO2, ruim duizend keer de uitstoot van een gemiddelde burger per jaar.

Marketingbedrijf Yard stelde zijn rapport op nadat er op sociale media ophef was ontstaan over de uitstoot van influencer Kylie Jenner. Onlangs bleek dat de Kardashian-telg voor een pretvlucht van 12 minuten haar privéjet had gebruikt. Het ging om een vlucht tussen de vliegvelden van Camarillo en Van Nuys in Californië. Met de auto was dat neergekomen op een ritje van ongeveer 40 minuten.

Velen vroegen zich online hardop af wat voor zin het heeft om als individu duurzamer te leven, als beroemdheden tonnen uitstoot veroorzaken met hun vliegtuigen. Jenner werd dan ook bestempeld tot 'klimaatcrimineel'.

Jenner haalde de top-10 van de lijst van Yard overigens niet. De uitstoot van bokser Floyd Mayweather was goed voor plaats twee, hiphopartiest Jay-Z eindigde met zijn jet op plek drie.

Voor het rapport bekeek Yard gegevens van het geautomatiseerde Twitteraccount Celebrity Jets. Dat houdt de vliegbewegingen van privéjets van allerlei beroemdheden bij. Voor de becijfering van de gemiddelde uitstoot gebruikte het bedrijf data van het Britse ministerie van Transport.

