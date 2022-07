Basketballegende Bill Russell (88) overleden, man met de meeste NBA-titels ooit

Russell speelde als center zijn hele loopbaan voor Boston Celtics en werd tussen 1957 en 1969 liefst elf keer kampioen met de ploeg. De Amerikaan is de speler met de meeste titels in de NBA. Met de Amerikaanse ploeg veroverde hij in 1956 ook nog eens olympisch goud.

Russell werd vijf keer verkozen tot meest waardevolle speler en maakte twaalf keer deel uit van het allstarteam. Bij een verkiezing in 1980 werd hij door basketbaljournalisten gekozen tot beste NBA-speler ooit.

Als eerbetoon aan Russell werd de NBA Finals Most Valuable Player Award al naar hem vernoemd. Maar de invloed van de basketballegende reikte veel verder, vertelt NBA-commissaris Adam Silver.

"Bill stond voor iets veel groters dan sport: de waarden van gelijkheid, respect en inclusie die hij in het DNA van onze competitie heeft gestempeld. Op het hoogtepunt van zijn carrière pleitte Bill krachtig voor burgerrechten en sociale rechtvaardigheid, een erfenis die hij doorgaf aan generaties NBA-spelers die in zijn voetsporen traden."

Medal of Freedom

Russell liep in 1963 mee met de mars in Washington, toen Martin Luther King zijn 'I have a dream-toespraak' hield en nam het op voor bokser Muhammad Ali toen die weigerde in militaire dienst te gaan.

In 2011 kende toenmalig president Barack Obama de Medal of Freedom toe aan Russell met de woorden: "Bill is iemand die opkwam voor de rechten en waardigheid van alle mannen."

Russell stierf zondag, met zijn vrouw Jeannine aan zijn zijde.