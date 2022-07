Tourwinnaar Van Vleuten ziet droom uitkomen: 'Zo winnen is fantastisch'

Ongenaakbaar. Soeverein. Oppermachtig. Het zijn de enige woorden waar je Annemiek van Vleuten momenteel mee kan omschrijven. De kersverse winnaar van de Tour de France kwam in de slotetappe solo over de streep op La Super Planche des Belles Filles. "In het geel en dan hier op deze aankomst. Dat was wel een droom", glundert Van Vleuten na afloop. "Ik voelde mij vanochtend super goed, ik was goed hersteld. En dat ik dan zo mag winnen, met al die mensen, dat is fantastisch." 'Niet mijn stijl' Cadeau kreeg ze het niet, maar liefst vier keer moest er van fiets gewisseld worden. Eerst reed ze lek, toen kreeg ze een veel te kleine fiets van een ploeggenoot en daarna waren er nog twee fietswissels nodig. Ondertussen werd er flink doorgereden, tot frustratie van Van Vleuten. "Een aantal ploegen vond het nodig om door te trekken toen ik lek had. Dat is niet mijn stijl van racen, maar dankzij mijn ploeggenoten kon ik terugkomen." Een getergde Van Vleuten was gebrand op de zege. "Ik wilde die eerste editie heel graag winnen. Ik ga natuurlijk nog één jaar door, maar het is speciaal om die eerste te winnen. En dan winnen in het geel, dat geeft nog meer glans."

De reactie van Annemiek van Vleuten na het winnen van de Tour de France. - NOS

De materiaalpech van Van Vleuten was voor Demi Vollering, de nummer twee in het eindklassement, het moment om toe te slaan. Althans dat dacht ze. "Annemiek is zo sterk, hier moeten we het van hebben. We willen allemaal voor de overwinning gaan. Door haar moe te maken, kan je hier van profiteren", verklaart Vollering na afloop over de actie. Waarna ze met een zucht vervolgt. "Maar ze was alsnog de sterkste." Kloof De 25-jarige wielrenner van SD Worx heeft nog een lange weg te gaan voor ze die kloof met de 39-jarige Van Vleuten kan dichten. "Ik denk dat dat gewoon met de jaren moet komen. Ik heb voor de Tour geleefd, echt heel hard getraind en er alles aan gedaan. Voor nu heb ik niks om spijt van te hebben", zegt Vollering die met de winst van de bolletjestrui met opgeheven hoofd naar huis kan gaan.

De reactie van Demi Vollering, de winnares van de bolletjestrui, na de slotetappe in de Tour de France. - NOS

Het was sowieso Oranje boven in de Tour de France. Naast het geel van Van Vleuten en de bolletjestrui voor Vollering was de witte trui (voor het jongere klassement) een prooi voor Shirin van Anrooij en won Marianne Vos uiteindelijk de groene trui. Dagenlang reed de 35-jarige renner van Jumbo-Visma in het geel, tot ze de trui - zoals verwacht - in het finaleweekend over moest dragen aan Van Vleuten. "Het is echt ongelofelijk wat ze nu weer liet zien. Ik ben nog even in de buurt geweest, want ze had materiaalproblemen. Maar wat ze vandaag doet, na gisteren, is super sterk", zegt Vos over Van Vleuten die dit jaar ook al de Giro Donne op haar naam schreef.

Bekijk de reactie van Marianne Vos na de achtste en laatste etappe van de Tour de France. - NOS

Vos gaat dan wel zonder Tourzege naar huis, maar keert toch met een volle koffer terug. Want naast twee etappezeges en de groene trui heeft de organisatie van de Ronde van Frankrijk haar uitgeroepen tot strijdlustigste renner van de Tour. "Het was een ontzettend mooie week, ik kan niet anders zeggen. Vanaf het eerste moment in Parijs is er zoveel gebeurd. Het zijn maar acht dagen, maar het is behoorlijk pittig en intens geweest." Van Vleuten beaamt de woorden van Vos. "Ik kan echt merken dat deze anders is dan andere etappekoersen. Hoe zwaar en pittig het is en hoe hard er wordt gekoerst, het is een grote stap." Hoe blij de koningin van het wielrennen is met deze zege? Soms zegt een foto meer dan duizend woorden...