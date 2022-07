In afwachting van volgende transfers verliest Feyenoord ook laatste oefenduel

Feyenoord heeft zijn oefencampagne afgesloten met een vierde nederlaag in zes duels. Op de valreep ging de Spaanse middenmoter Osasuna met de zege aan de haal in de lege Kuip (1-2).

Trainer Arne Slot werkt toe naar de competitiestart tegen Vitesse volgende week. En dus was er geen plaats meer in de A-selectie voor Jean-Paul Boëtius, die zijn conditie nu verder bij de beloftenploeg op peil mag houden. Gernot Trauner en Orkun Köckü waren niet fit. Van spits Santiago Giménez moet het papierwerk nog in orde worden gemaakt.