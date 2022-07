Verstappen zag alles kloppen in Hongarije: 'Juiste besluiten op juiste momenten'

De ene na de andere coureur moest er op de Hungaroring aan geloven. Max Verstappen stoomde vanaf de tiende startpositie op naar de eerste plek en won op spectaculaire wijze de Grand Prix van Hongarije. "Dit had niemand verwacht." Die conclusie trok Verstappen kort na de race en onterecht was die niet. Die tiende startplek, na de beroerde kwalificatie van zaterdagmiddag, bood vooraf nauwelijks perspectief. Zeker omdat de Hungaroring bekend staat als een circuit waar het lastig is om in te halen. De baan is bochtig en de lange rechte stukken waar Red Bull vaak op uitblinkt zijn er nauwelijks.

Maar daar was niets van te zien zondag. Verstappen toonde zijn klasse en zette de race volledig naar zijn hand. Dat Ferrari Charles Leclerc op harde banden met weinig grip liet rondrijden hielp hem verder in het zadel. Perfecte strategie "Dat ik startte op softs hielp", concludeerde Verstappen. "Dan heb je wat meer grip. Al onze strategische beslissingen waren goed en de bandenkeuze ook. We namen de juiste beslissingen op de juiste momenten." En bij de grote concurrent ging dus alles mis. "Ferrari maakte met de harde banden de verkeerde keuze, dus je ziet dat het van details afhangt. Hannah Schmitz (Hoofdstrateeg Red Bull, red.) was vandaag extreem kalm en extreem goed." Verstappen zag Leclerc en Sainz eerst nog dicht bij George Russell van Mercedes rijden, maar merkte dat het beste er bij die twee al snel vanaf was.

An emphatic overtake from Verstappen 💪



Leclerc was powerless against the charging Red Bull #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/7Ly0OM9Y9x — Formula 1 (@F1) July 31, 2022

"Ik zag dat Charles problemen had met zijn harde banden en viel daarom meteen aan. Daarna was het nog opletten met de wind en regendruppels. Dan worden de banden koud en dan moet je oppassen en vooral voorkomen dat je spint." En dat lukte in die laatste rondes. Eerder was Verstappen nog wel flink om zijn as gedraaid, maar dat herstelde hij snel. Een paar minuten na die spin haalde hij Leclerc voor de tweede keer in. Verstappen kan dus met een heerlijk gevoel de zomerstop in. "We hebben acht van de dertien races gewonnen en staan op tachtig punten voorsprong. Dit is een geweldige tussenstand."

Nu volgen er dus een paar vrije weken voor de regerend wereldkampioen. Het seizoen wordt eind augustus hervat met de Grand Prix van België op het iconische circuit in Spa. "De kwalificatie toonde aan dat we scherp moeten blijven en ook vandaag had ik weer een paar keer problemen met de koppeling en het schakelen. Ik ben heel benieuwd hoe sterk we na de zomerstop zijn", besluit Verstappen. "Dan rijden we op hele andere circuits dan waar we tot nu toe op geracet hebben."