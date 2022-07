Ziekenhuis: behandeling van hersendode Archie (12) morgen stopgezet

De behandeling van de 12-jarige hersendode Archie Battersbee wordt morgenmiddag gestaakt. Dat heeft het Londense ziekenhuis waar het kind is opgenomen in een brief aan zijn ouders en hun advocaat geschreven, melden Britse media. In de brief staat dat morgen om 14.00 uur alle medicatie en behandelingen worden stopgezet.

"We begrijpen dat de discussie rond het stopzetten van de behandeling van Archie erg moeilijk en pijnlijk is", staat verder in de brief. "We willen er echter voor zorgen dat u en uw gezin zo veel bij het proces worden betrokken als u wilt".

Morgen krijgen de ouders te horen hoe de behandeling ten einde zal komen. Doel is om de "waardigheid van Archie" zo goed mogelijk te waarborgen.

In coma

De ouders van het kind, dat door een ongeval ernstige hersenschade opliep, vechten het beëindigen van de behandeling al langere tijd aan bij de rechter. Zij willen dat Archie behandeld wordt zolang zijn hart nog klopt.

De ouders gingen in hoger beroep om dat te bewerkstelligen, maar een driekoppige rechtbank ging recentelijk niet in hun bezwaren mee. Het doorbehandelen van Archie zou zijn dood alleen maar uitstellen, oordeelden de rechters.

Verzoek van VN-commissie

Inmiddels hebben zijn ouders de minister van Volksgezondheid en de Verenigde Naties ingeschakeld. De twee betogen dat het VK zich schuldig maakt aan het schenden van de rechten van mensen met een handicap, als zijn behandeling door de Britse gezondheidsdienst NHS wordt gestaakt.

Een VN-commissie heeft daarop aan de Britse regering gevraagd om de behandeling niet stop te zetten, zolang de zaak nog door het comité wordt bestudeerd. De regering liet gisteren aan Sky News weten dat het verzoek nauwkeurig wordt bekeken. Het ziekenhuis zou op het oordeel van de regering wachten, schreef de BBC, en lijkt vandaag dus tot de conclusie te zijn gekomen dat het staken van de behandeling kan doorgaan.

Het kind werd in april buiten bewustzijn aangetroffen door zijn moeder. Sindsdien ligt hij aan de beademing.