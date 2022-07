Belg Thijssen sprint naar dagwinst in Polen, Kooij verliest leiding

Evenals de eerste rit eindigde de etappe over 205,6 kilometer van Chelm naar Zamosc in een massasprint. De sprinters vlogen in de finishstraat van links naar rechts over de weg, maar Thijssen bleek het slimst: de renner van Intermarché-Wanty ging recht door het midden naar de winst.

De Italiaan Jonathan Milan eindigde voor Kooij als derde en Marijn van den Berg werd voor Mark Cavendish negende.

In het algemeen klassement staat Kooij nu tweede op twee seconden van Abrahamsen. Maandag staat de derde etappe op het programma, met 237,9 kilometer de langste van de ronde met in het slot drie beklimmingen.