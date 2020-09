Twintigtal buren geëvacueerd na brand in leegstaand pand Heerhugowaard

In Heerhugowaard is de brandweer bezig met het nablussen van een grote brand in een leegstaand pand. De brandweerlieden hebben het pand gecontroleerd laten uitbranden.

Om het helemaal uit te krijgen, hebben ze het pand grotendeels gesloopt met een sloopkraan, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De bewoners van een aantal appartementen ertegenover zijn vanwege de rook geëvacueerd. Zij brengen de nacht door in een nabijgelegen hotel. De woordvoerder schat dat het om ruim twintig mensen gaat.

De politie gaat de oorzaak van de brand onderzoeken.