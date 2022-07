Van Vleuten geeft Tourzege nog meer glans met grootse overwinning in slotetappe

Annemiek van Vleuten heeft op grootse wijze de slotetappe en de eindzege van de Tour de France op haar naam geschreven. De gele trui van Van Vleuten kwam in de zware bergetappe niet in gevaar, en op de slotklim op La Planche des Belles Filles kwam ze solo aan. Demi Vollering eindigt als tweede in het algemeen klassement en wint daarnaast het bergklassement.

Vier fietswissels Een geheel vlekkeloze etappe kende Van Vleuten niet. Ze wisselde tot vier keer toe van fietst en moest meerdere keren flink aanzetten om weer aansluiting te vinden bij het peloton. Ondanks de extra inspanningen van de 39-jarige Van Vleuten lukte het Demi Vollering niet om weg te rijden. De nummer twee in het algemeen klassement (op 3.14) en drager van de bollentrui probeerde het onder andere in de op een na laatste klim en in de afdaling naar de slotklim.

In de achtste en laatste etappe in Van Vleuten een klasse apart. Ze wint de zware bergrit en de Tour. - NOS

De voorsprong van ruim een minuut van de kopgroep verdween als sneeuw voor de zon op La Planche des Belles Filles. Zes kilometer voor de top demarreerde Van Vleuten uit de groep met favorieten, met onder andere Vollering. Niemand kon het wiel van Van Vleuten volgen. Zodoende kon de renster van Movistar de laatste kilometers alleen naar boven rijden. Demi Vollering kwam als tweede boven op een halve minuut van Van Vleuten. De 25-jarige Vollering eindigt zo als tweede in het algemeen klassement. De Pool Katarzyna Nieuwiadoma maakt het podium compleet.

Demi Vollering viert het winnen van de bollentrui op de streep - Getty Images