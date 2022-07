Korte tijd brand op dak van hotel Kerkrade, deel Roda-stadion ontruimd

Op het dak van een hotel bij het stadion van Roda JC in Kerkrade heeft korte tijd brand gewoed. Daarom werd een deel van het stadion, waar op dat moment het Wereld Muziek Concours gaande was, ontruimd. Niemand raakte gewond, wel zijn enkele mensen uit voorzorg door de hulpdiensten nagekeken.

De brand brak uit in een tuinhuisje op het dakterras van een restaurant dat in het hotel zit. In dat tuinhuisje stonden gasflessen. Een gasfles is in brand gevlogen, maar niet ontploft. Onduidelijk is wat de precieze oorzaak van de brand is.

Het publiek mag het stadion weer in. Alleen de tribune die grenst aan het hotel waar de brand woedde, wordt door de organisatie van het concours vrijgehouden. De mensen die daar zaten, kunnen elders in het stadion plaatsnemen.