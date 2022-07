Korte tijd brand in hotel Kerkrade, deel Roda-stadion ontruimd

De brand is inmiddels uit en de rookontwikkeling is gestopt. Het publiek mag ook weer naar binnen. Alleen de tribune die grenst aan het hotel waar de brand woedde, wordt vrijgehouden. De mensen die daar zaten, kunnen elders in het stadion plaatsnemen.

Op het dak van een hotel bij het stadion van Roda JC in Kerkrade heeft korte tijd brand gewoed. Daarom werd een deel van het stadion, waar op dat moment het Wereld Muziek Concours gaande was, ontruimd.

Roda-stadion is weer toegankelijk. Alleen tribune grenzend aan hotel blijft leegt. Organisatie maakt net bekend dat inzet is om #WMC door te laten gaan, om 18.15 uur definitief besluit. #wmc #kerkrade #RodaJC pic.twitter.com/QvaHMfIXWO

Het programma van het Wereld Muziek Concours lag vanwege de brand enige tijd stil, maar is inmiddels weer hervat. Vandaag is ook de laatste dag van het evenement, waarbij gestreden wordt om de hoofdprijs van 10.000 euro. Ook wordt de WMC Drum Major Award 2022 uitgereikt.

