Dodental watersnood Kentucky loopt op, schadeherstel zal jaren duren

Het dodental als gevolg van de overstromingen in Kentucky is opgelopen naar 26. Onder hen zijn vier kinderen, meldt de gouverneur van de staat in het oosten van de Verenigde Staten. De verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. De autoriteiten gaan ervan uit dat het nog weken zal duren voor alle slachtoffers zijn gevonden.

Kentucky is zwaar getroffen door overstromingen na hevige regenval. Door het noodweer zijn rivieren buiten hun oevers getreden en staan hele dorpen onder water. Ook zijn wegen weggevaagd, bruggen ingestort en zijn auto's meegesleurd door de stroming. In veel gebieden zijn ook de elektriciteit en telefoonverbindingen uitgevallen.

Tientallen centimeters regen

Gisteren zei gouverneur Beshear al dat de situatie in het getroffen gebied rampzalig is. Vrijdag vloog hij eroverheen om te zien hoe groot de schade is. "Het is een totale verwoesting, op een manier die we niet eerder hebben gezien." Het herstellen van de schade zal jaren duren, waarschuwt de gouverneur.

President Biden heeft de watersnood uitgeroepen tot federale ramp, zodat er vanuit Washington D.C. geld beschikbaar komt voor hulpverlening en het opruimen van de schade.

In het gebied viel in 48 uur tijd tussen de 200 en 270 millimeter regen. Vrijdag stopte het met regenen. Ter vergelijking: in Nederland valt gemiddeld in een jaar 840 millimeter regen. Er wordt de komende dagen meer regen verwacht.

Volgens de gouverneur is dit één van de dodelijkste overstromingen waar Kentucky mee te maken heeft gehad: