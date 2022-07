Oekraïners moeten Donbas verlaten, 'leger vrije hand geven'

De Oekraïense president Zelensky heeft burgers dringend opgeroepen uit Donetsk te vertrekken. "Hoe meer mensen nu vertrekken, hoe minder mensen de Russen kunnen vermoorden", zei de president in een videotoespraak.

Burgers die zich nog in de grotere Donbas-regio bevinden, waaronder de provincie Donetsk valt, moeten van Zelensky eveneens weg. Liefst nog voor de winter, omdat de regio nauwelijks nog gas geleverd kan krijgen.

Hoe de verplichte evacuatie van burgers er precies uit zal zien, is niet duidelijk. Zelensky doet vooralsnog een beroep op de burgers zelf om het gebied te verlaten. "Veel burgers weigeren te gaan, maar het moet gebeuren", zei hij. "Als je de kans hebt, praat dan alsjeblieft met degenen die nog steeds in de gevechtszones in de Donbas zijn en overtuig hen dat het nodig is dat ze het gebied verlaten."

Gestage opmars

Rusland trekt langzaamaan op in de Donbas. Deze week nam het leger de op een na grootste energiecentrale van Oekraïne in, Vuhlehirsk, als onderdeel van de opmars richting de westelijker gelegen steden Kramatorsk en Slovjansk.

Oekraïne boekt ook successen. Zo hebben troepen in de Donbas de Russische opmars richting Bachmoet vooralsnog weten tegen te houden, zegt het Amerikaanse Institute of the Study of War (ISW). Bachmoet is een stad in Donetsk die tussen de energiecentrale en Kramatorsk in ligt. Ook heeft Oekraïne volgens het ISW aanvallen afgeweerd vanaf de frontlinie bij de door Rusland bezette stad Donetsk.

De evacuatie van burgers uit de gelijknamige regio staat symbool voor deze fase van de oorlog, stelt oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Die gaat over de strijd om de Donbas. Is Rusland in staat die regio volledig te veroveren, of lukt het Oekraïne om delen te behouden?"