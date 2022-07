Verstappen wint Grand Prix van Hongarije na indrukwekkende inhaalrace

Max Verstappen heeft de laatste Formule 1-race voor de zomerstop op zijn naam geschreven en kan met een goed gevoel op reces. Op de Hungaroring in Boedapest wist hij in een boeiend schouwspel vanaf plek tien de zege naar zich toe te trekken. Het was zijn eerste overwinning in Hongarije.

In de WK-stand breidde Verstappen, vorige week ook al winnaar in Frankrijk, zijn riante voorsprong nog meer uit, waardoor een tweede wereldtitel op rij steeds dichterbij komt. Hij heeft nu 80 punten voorsprong op Leclerc, die als zesde over de finish kwam.

Nieuwe motor

Verstappen kwalificeerde zich na een dramatisch verlopen zaterdag als tiende. Red Bull koos er vervolgens voor om de bolide van de Nederlander, net als die van teamgenoot Sergio Pérez, te voorzien van een nieuwe motor.

De start, met George Russell voor het eerst op poleposition, verliep voor Verstappen behoorlijk. Langzaam rukte hij op in het veld en na de eerste pitstops vond hij zichzelf terug op de vierde positie.

Russell leverde een gevecht om de koppositie met Charles Leclerc en moest in ronde 31 de Monegask voorbij laten gaan. Leclerc slaagde er in zijn derde poging in om de Engelsman bij het uitkomen van het rechte stuk buitenom te passeren.