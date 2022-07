Stichting Charles nam donatie van miljoen pond aan van Bin Ladens

De liefdadigheidsstichting van prins Charles heeft een donatie van een miljoen pond gekregen van de familie van terrorist Osama Bin Laden. Dat bevestigt het kantoor van de Britse prins na berichtgeving van de Sunday Times. Bin Laden was het brein achter de terreuraanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten.

Het gaat om een donatie die in 2013 werd gedaan aan The Prince of Wales's Charitable Fund, een stichting die door prins Charles werd opgericht. Het bedrag was volgens Britse media afkomstig van twee halfbroers van de voormalige leider van al-Qaida. Het zou gaan om Bakr bin Laden, de patriarch van de rijke Saudische familie, en zijn broer Shafiq.

De betaling vond plaats twee jaar nadat Osama bin Laden in Pakistan was gedood. Volgens de media had Charles in oktober dat jaar een ontmoeting met Bakr bin Laden, die zelf overigens niet van terrorisme wordt verdacht.

Een bron bij het fonds zegt volgens The Guardian dat de curatoren na een grondig onderzoek tot de conclusie waren gekomen dat de acties van één lid uit de familie Bin Laden niet de hele familie zouden mogen schaden. Adviseurs zouden Charles met klem hebben gezegd het geld niet aan te nemen en later om het bedrag terug te storten.

'Onnauwkeurige berichtgeving'

Het kantoor van de Britse prins, Clarence House, betwist die berichtgeving. Volgens een woordvoerder namen beheerders van het fonds het besluit en niet de kroonprins zelf.

In een verklaring zegt Clarence House dat de gift na "grondig onderzoek" is aangenomen en dat hiervoor bronnen bij de regering werden geraadpleegd. "Elke poging om iets anders te suggereren is misleidend en onnauwkeurig".

Het is niet de eerste keer dat het fonds in opspraak komt. The Sunday Times meldde eerder dit jaar dat de kroonprins drie miljoen euro in cash aannam van de voormalig premier van Qatar. Het Prince of Wales's Charitable Fund verleent subsidies aan projecten in allerlei sectoren, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en milieu.