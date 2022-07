Baanwielrenner vliegt publiek in bij horrorcrash Commonwealth Games

De Commonwealth Games zijn opgeschrikt door een horrorcrash tijdens de 15 kilometer scratch bij het baanwielrennen. Engelsman Matt Walls vloog bij een valpartij het publiek in en raakte gewond.

Walls probeerde voor hem gevallen renners te ontwijken door hoog de baan in te sturen, maar raakte daarbij een wiel van een concurrent. De olympisch kampioen in het omnium werd gekatapulteerd en belandde met fiets en al in de tribunes.

Bekijk in onderstaande tweet de beelden van de crash.